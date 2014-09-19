Гривня продолжает падать – 14,40 за доллар
Котировки по евро-гривне ушли вверх – 18,1750/18,5645 грн/евро
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 14,1000/14,4000 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вверх – 18,1750/18,5645 грн/евро.
Цены на российскую валюту поднялись – 0,3672/0,3750 грн/рубль.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2889/91 (четверг - 1,2873/75).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,9000/14,3000 грн/долл.
К 12:00 сузился спрэд до 14,1000/14,3000 грн/долл.
К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 14,1000/14,3500 грн/долл.
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