Сбербанк России уже в полной мере ощутил влияние санкций Запада

Сбербанк, как и весь российский банковский сектор, в новых условиях высокой геополитической напряженности в полной мере ощущает влияние санкций, изучает возможности внутреннего рынка заимствований, заявил в пятницу, 19 сентября, глава банка Герман Греф, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеРоссию могут исключить из ядерного сотрудничества и системы Swift - проект резолюции ЕП"Безусловно санкции влияют на условия ведения бизнеса. И если говорить о финансовом секторе и банковском секторе, то мы это ощущаем в полной мере. Фактически все внешние рынки сегодня закрыты, и сейчас ведется колоссальная работа по переключению на внутренние источники фондирования", - подчекнул Греф.

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