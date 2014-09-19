Гривня на межбанке упала до 14,80 за доллар

Котировки гривни к доллару США на межбанковском рынке на 14:19 составили 14,3000/14,8000 по сравнению с 14,1000/14,4000 на открытии торгов, сообщает УкрДилинг.

Котировки гривни по отношению к евро на 14:19 установились на уровне 18,4000/19,0283 против 18,1750/18,5645 на открытии торгов.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни на 14:19 установились на уровне 0,3715/0,3847 против 0,3672/0,3750 грн/рубль на открытии торгов.