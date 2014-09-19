Нацбанк на сегодняшнем аукционе продавал доллары по 13,55 грн

Национальный банк Украины в ходе валютного аукциона 19 сентября продавал банкам доллары по 13,55 грн, тогда как, согласно договоренности НБУ и руководителей крупнейших банков, коридор при проведении операций на валютном рынке должен находиться на уровне 13,0-13,5 грн.

Об этом УНИАН сообщил участник аукциона, казначей крупного коммерческого банка.

Напомним, что аукцион проходил по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений. Анонсированный регулятором общий объем реализуемой на аукционе валюты составил 200 млн долл.

По словам собеседника агентства, регулятор планирует провести повторный аукцион 23 сентября.

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Как сообщал УНИАН, регулятор 8 сентября, впервые с 2010 года, провел аукцион по продаже иностранной валюты. Всего было подано 9 заявок от банков, доллары продавались по курсу 12,90 грн.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, регулятор ожидает, что проведение таких целевых валютных аукционов будет способствовать созданию стимулов для устойчивого укрепления курса национальной валюты и закреплению позитивных тенденций на валютном рынке.