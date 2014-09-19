Гривня к закрытию межбанка упала до 14,90 за доллар

В пятницу, 19 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,1000/14,4000, к 12:00 сузился спрэд до 14,2000/14,4000. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 14,6000/14,9000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 18,1750/18,5645, к 12:00 цены составили 18,2805/18,5420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 18,7605/19,1500.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3672/0,3750, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3692/0,3748. К закрытию торгов цены поднялись до 0,3738/0,3820.