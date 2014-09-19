НБУ улучшил оценку золотовалютных резервов на $97 млн

Национальный банк Украины улучшил оценку золотовалютных резервов по состоянию на 1 сентября на 97 млн долл. – до 15,928 млрд долл., сообщается на сайте регулятора.

По обновленным данным НБУ, международные резервы в августе снизились на 142 млн долл., или на 0,9%, а с начала года резервы снизились на 4,488 млрд долл., или на 21,9%.

На 1 сентября резервы в иностранной валюте составили 14,260 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 1,68 млн долл., золото – 1,667 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 августа 2014 года составили 16,069 млрд долл., что на 5,9%, или на 1,013 млрд долл., меньше показателя на 1 июля в 17,083 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.