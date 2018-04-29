Баланс недели: падение экономики, провал бюджетного процесса и "спецстатус" Донбасса

Украина на минувшей неделе вновь стала объектом пристального внимания мировой общественности и СМИ. Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали историческое для нашей страны Соглашение об ассоциации ЕС, подписанное в июне.

Народные депутаты 355 голосами «за» дали «зеленый свет» политическим и экономическим преобразованиям в стране, результатом которых должно стать членство Украины в ЕС.

Сразу же после ратификации соглашения, Кабинет министров единогласно утвердил план мероприятий по его имплементации. Как подчеркнул премьер-министр Арсений Яценюк, его выполнение должно быть завершено до 2017 года. В этой связи уже до 1 ноября текущего года все органы центральной и местной власти должны разработать и подать на утверждение правительству региональные и отраслевые планы необходимых изменений.

Результативным был и визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Глава государства заручился финансовыми гарантиями на привлечение в бюджет страны еще одного миллиарда долларов. Одновременно США пообещали Киеву дополнительно выделить 53 млн долл. , большая часть из которых пойдет на обеспечение безопасности Украины.

Возвращаясь к домашним делам: Верховная Рада на минувшей неделе приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Документы принимались в «закрытом режиме». Они предусматривают особый порядок самоуправления в Донбассе сроком на три года и предполагают широкий спектр полномочий местной власти – от проведения выборов и получения дотаций из государственного бюджета на социально-экономическое развитие региона до гарантий использования русского или любого другого языка. Кроме того, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей. Как отметил президент Петр Порошенко, принятые законы – не гарантируют мира в Донбассе, но это тот необходимый компромисс, который ждут жители Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь, премьер-министр Арсений Яценюк подчеркнул, что правительство будет финансировать Донбасс только в случае установления полного государственного контроля над регионом. Более того, он анонсировал создание специального фонда финансовой помощи Донбассу, донорами которого станут, помимо международных партнеров, крупные бизнесмены Украины.

Бюджет раздора

В парламенте на минувшей неделе также ожидали голосования по проекту бюджета на 2015 год. Нормы Бюджетного кодекса обязывают правительство подать свой вариант главной финансовой сметы страны до 15 сентября.

Однако в понедельник, 15 сентября, Кабинет министров внес на рассмотрение в Верховную Раду не бюджет, а проекты изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы, на основе которых Кабмин хотел сформировать финансовый план развития Украины в 2015 году. Представляя нововведения, премьер-министр отмечал, что предложенные правительством инициативы – единственно верный путь к экономическому восстановлению страны. А министр финансов Александр Шлапак подчеркивал, что реформы согласованы с ключевым кредитором – Международным валютным фондом, оценочную миссию которого Украина ждет уже в октябре.

Однако депутаты отказались рассматривать законодательные изменения и даже не внесли их в повестку дня работы парламента, мотивируя свое решение «сыростью» подготовленных документов. Яценюк не скрывал своего негодования по этому поводу: «Я думал, что они (депутаты - УНИАН) чуть умнее. Они вели длительную дискуссию, какие плохие законы, даже их не прочитав. Утром правительство внесло пакет экономических, социальных и бюджетных реформ на несколько сотен страниц, а они через пять минут вышли на трибуну и рассказывали, что не так. Из-за позорного политического поведения, из-за истерии украинского парламента мы не можем внести проект закона о государственном бюджете. Они (народные депутаты - УНИАН) провалили ключевой пакет реформ, которые мы готовили три месяца».

Предложения правительства имеют следующие основные положения: сокращение количества налогов до 9 с 22, вдвое снижение ставки единого налога для малого бизнеса, изменение порядка начисления и взимания единого социального взноса, введение всеобщего декларирования с одноразовой амнистией имущества, повышение ставки пенсионного сбора при покупке валюты, отмена льготы при уплате налога на недвижимость и продление взимания военного сбора.

В рамках реформы межбюджетных отношений Кабмин предложил расширить доходную часть местных бюджетов в 2015 году на 39,2 млрд грн за счет передачи части налоговых платежей, ранее выплачиваемых в государственный бюджет, в ведение местных общин. А именно: платы за предоставление административных услуг, государственных пошлин, до 80% сборов по экологическому налогу, сборов по налогу на недвижимость, включая налогообложение коммерческой недвижимости. За местными бюджетами также планируют закрепить налог на доходы физлиц по новым нормативам (бюджеты районов и городов областного подчинения получат 60% налоговых платежей, областные бюджеты – 15%, бюджет Киева – 25%), налог на прибыль (10%). Кроме того, с 2015 года правительство готово ввести сбор за розничную продажу подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, нефтепродукты) по ставке 5% от стоимости реализованного объема.

Еще одной ключевой реформой должно стать объединение всех существующих социальных фондов в одну структуру и ужесточение правил оформления трудовых отношений, когда ситуация с теневой занятостью и зарплатами в конвертах была бы невозможной.

По мнению главы правительства, все заявленные преобразования не являются идеальными, но альтернативы им пока никто не предложил. В этой связи Кабмин будет повторно вносить законопроекты на рассмотрение парламент. Но, скорее всего, за эту работу возьмется уже новый состав ВР, избранный на внеочередных выборах 26 октября.

Экономика ускоряет падение

На минувшей неделе Госстат обнародовал очередной набор неутешительных макропоказателей развития Украины. Так, спад промышленного производства в августе 2014 года по сравнению с августом 2013 года ускорился до 21,4%. В «минус» ушли все ключевые производственные сферы, кроме фармацевтики. Глубже всего – в среднем на 60% - упала добыча угля, производство кокса и продуктов нефтепереработки, поскольку ключевые предприятия этих отраслей находятся в охваченных войной Донецкой и Луганской областях.

Снизился, хоть и не столь значительно, оборот розничной торговли внутри страны – розница упала на 4% – до 570 млрд грн за счет сокращения почти на треть продаж на Донбассе.

В то же время, сальдо внешней торговли оказалось положительным. Как сообщили в статистическом ведомстве Украины, в январе–августе платежный баланс вышел в «плюс» 880,4 млн долл. за счет того, что Украина не закупала импортное топливо. За аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом 5,639 млрд долл.

Однако зафиксированный профицит никак не отразился на курсе национальной валюты, который по законам экономики должен был укрепиться на фоне превышения экспорта над импортом. На минувшей неделе гривня снова «вышла» за установленные неделей ранее пределы в 12,5 грн за доллар. Котировки на «межбанке» всю минувшую неделю колебались в районе 14-14,40 грн за доллар.

На минувшей неделе Министерство финансов и Европейский банк реконструкции и развития представили прогнозы развития экономики Украины. В частности, Минфин ожидает, что падение ВВП по итогам 2014 года при условии нынешней динамики социально-экономического развития составит порядка 7% при инфляции 11% и дефиците бюджета 4,5%.

ЕБРР пошел дальше, спрогнозировав падение ВВП Украины по итогам 2014 года до 9% - на фоне спада производства и торговли, аграрных потерь и военной мобилизации. Причем в ЕБРР отметили, что украинско-российский конфликт в Донбассе внес коррективы и в развитие всего региона юго-восточной Европы, поскольку вынудил правительства других стран пересмотреть свои торговые отношения и нарастить военные расходы.

Нафтогаз снова «на слуху»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» оказалась на минувшей неделе в центре очередного скандала. В четверг, 18 сентября, УНИАН стало известно о том, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывших руководителей НАК «Нафтогаз Украины» – главы правления Евгения Бакулина, его заместителя Геннадия Юрьева и главы одного из департаментов Валентина Франчука. Исходя из документов, имеющихся в распоряжении агентства, Бакулина, Юрьева и Франчука подозревали в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба «Нафтогазу» почти на 2 млрд долл. Однако столь громкое обвинение было по непонятным причинам снято, а арест на деньги, движимое и недвижимое имущество подозреваемых - отменен.

В пятницу, 19 сентября, обнародованные документы обусловили широкий резонанс в прессе и обществе. В результате Генпрокуратура отменила свое решение о закрытии производства, а генпрокурор Виталий Ярема назначил служебное расследование по этому делу. В результате история с преследованием бывшего руководства НАК приобрела новый поворот.

Подробности расследования могут быть обнародованы уже на следующей неделе.

Также на следующей неделе ожидается ряд резонансных встреч и заявлений. В частности, ориентировочно на 26 сентября запланированы переговоры по газовому вопросу в формате Украина - Россия – ЕС. Кроме того, Госстат представит данные о выплате зарплат и безработице в Украине в условиях падения промпроизводства и продолжения войны.

Олеся Сафронова (УНИАН)