Экономическая часть ассоциации вступит в силу после открытия украинского рынка для товаров из ЕС

Все экономические документы относительно имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступят в силу сразу после того, как только Украина откроет свой рынок для европейских товаров.

Об этом по итогам заседания правительственного комитета заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций Секретариата Кабмина.

Глава правительства напомнил, что Украина подписала Соглашение с ЕС, ратифицировала его и приняла решение об имплементации.

«Все экономические документы правительством разрабатываются. Они вступят в силу тогда, когда Украина откроет свой рынок для европейских товаров, - сказал Яценюк. - Пусть россияне свой шантаж оставят для себя».

При этом Яценюк подчеркнул, что если Россия введет ограничительные меры по украинским товарам, Украина безотлагательно введет зеркальные меры против России.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли.

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О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле перед ратификацией Соглашения об ассоциации с Украиной сказал, что это решение было принято из-за угрозы РФ начать широкомасштабную торговую войну.

Президент Украины Петр Порошенко назвал выгодным это решение, поскольку благодаря ему украинские производители еще 15 месяцев смогут пользоваться льготным режимом поставок своих продуктов в ЕС, тогда как европейские не будут иметь доступа к украинскому рынку на таких же основаниях.

Сегодня, 19 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении пошлины на товары из Украины, но оно вступит в силу только при условии "нарушения Киевом договоренностей в свете ассоциации с ЕС".