Нацбанк 23 сентября проведет третий валютный аукцион для поддержки гривни

Национальный банк Украины объявил аукцион по продаже иностранной валюты за гривни 23 сентября, в ходе которого намерен предложить к продаже до 200 млн долл. США, сообщили УНИАН участники рынка.

По информации участников рынка, Нацбанк намерен продавать валюту для удовлетворения потребностей клиентов и будет принимать к рассмотрению заявки банков не ниже 500 тыс. долл. до 15 часов по киевскому времени 22 сентября. Количество заявок банка не ограничено. Размер бронирования денежного обеспечения в национальной валюте для оплаты иностранной валюты должен составлять 100% по каждой заявке по определенному банком курсу.

Нацбанк предупредил, что к участию в аукционе не будут допущены банки, которые не внесли денежное обеспечение в национальной валюте в полном объеме и не подали заявки в установленные сроки, а также с которыми не заключено генеральное соглашение о порядке проведения операций на межбанковском валютном рынке Украины, и банки – нарушители лимита общей длинной открытой валютной позиции.

Читайте такжеГривня к закрытию межбанка упала до 14,90 за доллар

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в ходе валютного аукциона 19 сентября продавал банкам доллары по цене 13,55 грн/долл., тогда как, согласно договоренности НБУ и руководителей крупнейших банков, коридор при проведении операций на валютном рынке должен находиться на уровне 13,0-13,5 грн/долл.

Напомним, что аукцион проходил по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений. Анонсированный регулятором общий объем реализуемой на аукционе валюты составил 200 млн долл.