Всемирный банк с начала года выделил Украине $2,5 млрд

Всемирный банк, как основной партнер Украины в области развития, выделил нашей стране с начала 2014 года порядка 2,5 млрд долл. из общего объема запланированной до конца года финансовой помощи в 3,5 млрд долл. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном на корпоративном сайте.

«Всемирный банк, как долгосрочный партнер Украины по развитию, будет и дальше поддерживать проекты экономического роста, создания рабочих мест и улучшения жизни, – приводятся в сообщении слова вице-президента банка по Европе и Центральной Азии Лоры Так. – В подтверждение тому банк готов выполнить обещание и выделить до конца 2014 года 3,5 млрд долл. финансовой помощи. Из них 2,5 млрд долл. уже были предоставлены».

В банке отмечают, что политическое давление на Украину растет, а экономический кризис лишь усугубляется. «И тем не менее украинцы требуют от своего правительства хорошего государственного управления, создания новых, квалифицированных рабочих мест, улучшения качества услуг и стандартов жизни сообразно стандартам жизни в Европе. В этой связи украинские власти должны ускорить реформы таким образом, чтобы все украинцы ощутили улучшения», - подчеркнула Так.

Она отметила, что отсутствие реформ в предыдущие годы обусловило глубокие дисбалансы в экономике, которые сегодня, на фоне конфликта на востоке, усиливаются. В этой связи крайне важно то, что структуры власти идут на реформы, включая переход на гибкий валютный курс, тарифное регулирование, усиление финансовой стойкости банков, преодоление коррупции, стимулирование инвестиций и развитие предпринимательской среды.

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«Однако первостепенны меры макроэкономической и финансовой стабильности. Также необходимы реструктуризация газового сектора и общая реформа регуляторной политики. В этой связи помощь международных партеров наряду с широким обсуждением реформ внутри страны очень важны», - уверена Так.

Как сообщал УНИАН, с момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд долл. США в рамках 45 проектов и программ. В сентябре Украина получила 500 млн долл. кредита от Всемирного банка на поддержку реформ в финансовом секторе. Заем является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года и объем которой до конца 2014 года составит 3,5 млрд долл.