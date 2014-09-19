Украина должна присоединиться к европейским санкциям против России - эксперт

Украина должна присоединиться к европейским санкциям против России, после чего вводить дополнительные санкции против конкретных субъектов. Об этом в ходе круглого стола сообщил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

«Украина должна присоединиться к международным санкциям и дальше анализировать, что мы можем сделать против конкретных субъектов, чтобы наше сотрудничество с Россией потом не выливалось в ведение военных действий против Украины», - сказал Жалило.

По его словам, в первую очередь речь идет о третьем уровне санкций ЕС, где четко определено, относительно чего действуют санкции.

Эксперт отметил, что принятый в Украине закон о санкциях позволяет это сделать.

«Поскольку у нас есть закон, то необходимо лишь технически имплементировать этот международный опыт», - сказал он.

В то же время Жалило отметил, что Россия довольно самодостаточная страна со сравнительно невысокой зависимостью от внешних рынков, поэтому вряд ли принятые против нее международные санкции смогут нанести ей существенный ущерб.

«Это скорее вынужденная реакция мира на сложившуюся ситуацию, а не расчет, что принятые санкции как-то реально повлияют на ситуацию», - сказал он.

В первую очередь это касается официальных санкций. Гораздо большего эффекта, по мнению эксперта, можно достичь, неофициально манипулируя ценами на энергоресурсы.

«Я не исключаю, что ситуация, которую мы сегодня наблюдаем на мировом нефтяном рынке, может быть одной из неформальных реакций на ситуацию», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины. Впоследствии Кабинет министров Украины согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, которые поддержали агрессию, блокировки активов юридических лиц, поддержавших российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запрета на вывод капиталов за пределы Украины юридическими лицами – резидентами Российской Федерации государственной формы собственности или резидентами, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, поддержавших военную агрессию России в отношении Украины.

12 сентября США и ЕС обнародовали список санкций против России.

Под санкции Европейского Союза попали российские компании «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Кроме того, в «черный список» попали предприятия «Калашников», «Сириус», «Станкоинструмент», «Чемкомпозит», Тульский оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», «Алмаз Антей», «Базальт». Также в списке есть «Оборонпром», «Объединенная авиационная корпорация», «Уралвагонзавод».

Министерство финансов США, со своей стороны, добавило «Сбербанк России» в список российских государственных банков, которым ограничено финансирование. США также ввели запрет на экспорт товаров, сервиса и технологий для глубоководных и прибрежных проектов для пяти российских фирм. Еще пяти государственным оборонно-технологическим компаниям заблокировали активы.

Новые санкции США относительно ограничения финансирования касаются, в частности, таких российских компаний, как «Транснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк России», «Сургутнефтегаз».