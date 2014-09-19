Россия собирается оспорить санкции Запада в ВТО

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы намерены обратиться, и сейчас документы готовятся, в так называемый юрисдикционный орган при ВТО для того, чтобы оспаривать действия многих наших партнеров, в том числе те действия, которые давят на нашу экономику, которые направлены на удушение ряда наших компаний или так называемые секторальные ограничения", - сказал он.

По мнению Медведева, "целый ряд решений, принятых в отношении нашей страны, можно рассматривать как политизированное решение".

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Так что, по его словам, "необходимо провести полноценный разбор полетов".

При этом российский премьер подчеркнул, что ВТО - "не панацея никакая и не зло... это всего-навсего набор правил".

Как сообщалось, 19 сентября правительство России приняло постановление, которое предусматривает ввод пошлин на украинские товары.