Глава НБУ утверждает, что украинцы с начала года забрали из банков 101 млрд гривень

С 1 по 16 сентября отток депозитов из банковской системы составил 6,4 млрдгривен. В том числе $ 400 млн — вклады в иностранной валюте.

Об этом в интервью ZN.UA сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Отток депозитов только с начала этого месяца (1–16 сентября) достиг 6,4 млрд грн, в том числе 400 млн долл. — это инвалюта", - сказала она.

"Если мы возьмем с начала года, то это 101 млрд грн", - сообщила глава Нацбанка, уточнив, что "чтобы было корректно, валютные депозиты мы считали по валютному курсу 8 грн/$".

По ее словам, отток вкладов из банков также наблюдался и в прошлом месяце, августе. При этом, отмечает она, в отделениях банков, которые находятся на освобожденных территориях на востоке Украины, "отток даже усилился".

"Почему? Потому что банки были закрыты, в зоне АТО они не работали, а как только открылись — люди понеслись в кассы снимать деньги" - поясняет глава регулятора.

Читайте такжеГлава Нацбанка нашла причину резких скачков курса гривни"Когда я эти цифры называла в Вашингтоне, говоря, что у нас отток примерно 30%, никто ни во Всемирном банке, ни в МВФ не верил, что в такой ситуации банковская система вообще может выжить" - добавила она.

По словам Гонтаревой, чтобы НБУ мог держать руку на пульсе в вопросе оттока депозитов, регулятор "во все системные банки ввел кураторов", цель которых – проверять целевое использование выданных Нацбанком кредитов рефинансирования, в том числе - под отток депозитов системным банкам. Гонтарева уточнила, что за последние три месяца НБУ выдал "лишь два стабилизационных кредита под отток депозитов системным банкам, да и то только на этой неделе".