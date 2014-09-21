Совет ЕС в ближайшее время рассмотрит вопрос отсрочки ЗСТ с Украиной

Как сообщили агентству УНИАН в Совете ЕС, такое рассмотрение состоится на ближайшем заседании, скорее всего, Совета по иностранным делам, хотя может состояться и в рамках заседания любого Совета. "Скорее всего, решение будет принято по письменной процедуре, то есть без обсуждения", - пояснили в ЕС.

Как сообщалось, Европейская комиссия внесла на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента предложения об отсрочке временного применения Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Текст предложений под названием "Регламент Европейского парламента и Европейского совета относительно изменения в регламент (ЕС) № 374/2014 о снижении или отмене таможенных сборов на товары, которые происходят из Украины" опубликован в Официальном журнале ЕС.

Читайте такжеЕвросоюз может отменить отсрочку ЗСТ с Украиной, если Россия нарушит договоренностиЭтим предложением ЕП и ЕС должны утвердить решение, которым преференции будут продлены до 31 декабря 2015 года.

Непосредственно это решение вступит в силу со дня публикации в Официальном журнале, и будет применяться со 2 ноября.