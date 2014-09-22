Кризис во Франции может привести Европу к банкротству - Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что кризис в стране может привести Европу к краху, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Тhe Financial Times.

Читайте такжеСША ищут покупателей на недоставшиеся России "Мистрали"«Это был кризис, который затронул все страны без исключения, - сказал Саркози о событиях 2008 года. - В 2014 году это - кризис во Франции, который может привести Европу к банкротству. Вот что у нас нового».

Читайте такжеСаркози шокирован обвинениями и заявляет о политических манипуляцияхПолитик добавил, если он победит на президентских выборах в 2017 году, то потребует реорганизовать налоговую систему Франции. «Если вы еще больше обложите налогом людей и компании, как вы можете ждать, что они будут конкурентноспособными? Что действительно важно, так это дать нашим предприятиям возможность занять место на рынке», — отметил он.

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