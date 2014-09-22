Россия введет пошлины на товары из Украины после начала имплементации соглашения с ЕС

Россия введет пошлины на товары из Украины в течение 10 дней после начала процесса имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в опубликованном в понедельник, 22 сентября, тексте постановления правительства РФ, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеМедведев подписал постановление о введении пошлин на украинские товары В том числе это коснется мяса, молочной и кондитерской продукции, фруктов и зерновых, а также пива, вина, спирта и сигарет. Кроме этого, пошлины возрастут на легковые автомобили, одежду, обувь и сантехнику.

В списке также оказались пассажирские и грузовые суда, продукция машиностроения, косметика, а также ткани, мебель, спортивное оборудование. Всего в перечень правительства включены 174 товарные позиции.

Читайте такжеСовет ЕС в ближайшее время рассмотрит вопрос отсрочки ЗСТ с УкраинойНапомним, в минувшую пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении ввозных таможенных пошлин на украинские экспортные товары.

Он отметил, что "эти пошлины будут введены, если Украина все-таки начнет применять экономические статьи соглашения (об ассоциации с ЕС) раньше названного срока (начало 2016 года), то есть, начнет или юридическую имплементацию, или фактическое применение этих положений". Однако в тот день текст постановления опубликован не был.

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