Оценочная миссия по восстановлению Донбасса приедет в Украину до конца сентября

Всемирный банк намерен оказать помощь Украине в восстановлении Донбасса, и первая оценочная миссия ООН, Европейского Союза и Всемирного банка приедет в Украину в конце сентября, сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на итоги встречи министра финансов Александра Шлапака и вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Лоры Так 19 сентября.

Читайте такжеОсобый Донбасс: статус в обмен на мирПо информации Минфина, министр финансов предложил Всемирному банку оказать помощь Украине по проекту «Стена», в рамках которого вдоль всей границы с Россией будут построены специальные укрепления, а также по вопросу восстановления инфраструктуры Донбасса.

Читайте такжеБоевики хотят "национализировать" угольные шахты ДонбассаВице-президент Всемирного банка поддержала предложение министра и предложила провести совместную оценку убытков в Донбассе. «Первая миссия, которая будет проводить оценку, приедет в конце месяца. Это будет общая оценка ООН, Европейского Союза и Всемирного банка. Необходимо определить убытки, потери и стоимость реконструкции. Идея заключается в том, чтобы идентифицировать приоритетные зоны и сектора. Мы уже работаем с ООН и Евросоюзом по определению стоимости потребностей беженцев», - сказала Лора Так.