Средства Фонда гарантирования вкладов на сегодня составляют 6,5 млрд грн

Средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц на сегодняшний день составляют 6,5 млрд грн, благодаря полученному кредиту от Национального банка Украины и финансированию правительства, сообщил директор-распорядитель фонда Василий Пасичник на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеПорошенко попросил США создать спецфонд для инвестиций в УкраинуКак передает корреспондент УНИАН, он также сообщил, что в прошлую пятницу фонд получил кредит Национального банка Украины.

Читайте такжеВсемирный банк с начала года выделил Украине $2,5 млрд Также, по его словам, Кабинет министров подписал распоряжение о выделении фонду 10,1 млрд грн.