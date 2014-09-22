Средства Фонда гарантирования вкладов на сегодня составляют 6,5 млрд грн
10:47, 22 сентября 2014Финансы
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Такую сумму удалось собрать, благодаря кредиту Нацбанка и финансированию правительства.
Благодаря кредиту НБУ и помощи правительства Фонд гарантирования вкладов накопил 6,5 млрд грн / Фото УНИАН
Средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц на сегодняшний день составляют 6,5 млрд грн, благодаря полученному кредиту от Национального банка Украины и финансированию правительства, сообщил директор-распорядитель фонда Василий Пасичник на пресс-конференции в Киеве.
Читайте такжеПорошенко попросил США создать спецфонд для инвестиций в УкраинуКак передает корреспондент УНИАН, он также сообщил, что в прошлую пятницу фонд получил кредит Национального банка Украины.
Читайте такжеВсемирный банк с начала года выделил Украине $2,5 млрд Также, по его словам, Кабинет министров подписал распоряжение о выделении фонду 10,1 млрд грн.
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