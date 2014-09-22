Гривня продолжает держаться на уровне исторического минимума

В понедельник, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к открытию торгов установились на уровне 14,0000/14,9000 грн/долл. против 14,6000/14,9000 грн/долл. на закрытии торгов в пятницу, когда гривня по отношению к доллару преодолела очередной исторический минимум, ранее установленный 27 августа на уровне 14,80 грн/долл.

Читайте такжеНацбанк 23 сентября проведет третий валютный аукцион для поддержки гривниКак сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к открытию торгов установились на уровне 17,9985/19,1585 грн/евро против 18,7605/19,1500 грн/евро на закрытии торгов в пятницу.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,2855/1,2857 (пятница - 1,2889/1,2891).

Читайте такжеАналитик считает, что доллар в Украине может подешеветь до 12-12,50 грнПо отношению к российскому рублю котировки гривни к открытию торгов установились на уровне 0,3620/0,3851 грн/рубль против 0,3738/0,3820 грн/рубль на закрытии торгов в пятницу.

Национальный банк Украины в ходе аукциона по продаже валюты 19 сентября продал банкам 44,5 млн долл. по курсу 13,55 грн/долл. Аукцион проходил по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений. По данным регулятора, наибольший курс составил 14,00 грн/долл. США с объемом заявок по этому курсу 3 млн долл.

Читайте такжеГлава НБУ утверждает, что украинцы с начала года забрали из банков 101 млрд гривеньНацбанк объявил следующий аукцион по продаже иностранной валюты за гривни 23 сентября, в ходе которого намерен предложить к продаже до 200 млн долл. США.