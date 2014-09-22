В Нацбанке отрицают наличие системного кризиса в банковском секторе Украины

Системного кризиса в банковском секторе Украины нет, есть только отдельные кризисные явления, заявил первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеГлава НБУ уверяет, что в Украине нет оснований говорить о дефолте«Системного кризиса в банковской системе Украины нет. Есть отдельные кризисные явления, но системного кризиса нет», - сказал Писарук. По его словам, сейчас банковская система решает проблемы прошлых периодов.

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