В Нацбанке отрицают наличие системного кризиса в банковском секторе Украины
11:07, 22 сентября 2014Финансы
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В НБУ уверяют, что сейчас банковская система решает проблемы прошлых периодов.
В НБУ отрицают наявность кризиса в банковской системе Украины / Wikipedia
Системного кризиса в банковском секторе Украины нет, есть только отдельные кризисные явления, заявил первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук на пресс-конференции в Киеве.
Читайте такжеГлава НБУ уверяет, что в Украине нет оснований говорить о дефолте«Системного кризиса в банковской системе Украины нет. Есть отдельные кризисные явления, но системного кризиса нет», - сказал Писарук. По его словам, сейчас банковская система решает проблемы прошлых периодов.
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