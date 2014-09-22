Американский инвестфонд Blackstone свернул бизнес в России

Руководство одного из крупнейших инвестиционных фондов мира – компании Blackstone Group, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, приняло решение свернуть свою деятельность в России и выйти из состава международного консультационного совета Российского государственного фонда прямых инвестиций, оперирующего средствами в объеме 10 млрд долл. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Читайте такжеРоссия собирается оспорить санкции Запада в ВТОКак отмечается, Blackstone Group вошла в совет Российского фонда прямых инвестиций три года назад, однако сейчас приняла решение не продолжать контракт на оказание консультационных услуг фонду.

Читайте такжеКремль сократил расходы бюджета России на ближайшие три года по максимумуВ самой компании, как отмечает Financial Times, решение не комментируют, однако источники издания, близкие к руководству Blackstone Group, подчеркивают, что основной причиной отказа работать в России стали санкции против Москвы, введенные правительствами США и стран Евросоюза.