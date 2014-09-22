Всемирный банк выставил условия Украине для получения второго транша

Для получения второго займа Всемирного банка в 2014 году Украина в течение следующих трех месяцев должна выполнить необходимые условия, среди которых обеспечение стабильности макроэкономической и фискальной ситуации в стране, а также продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Читайте такжеВсемирный банк с начала года выделил Украине $2,5 млрд Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины со ссылкой на итоги встречи 19 сентября министра финансов Александра Шлапака и вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Лоры Так.

Читайте такжеОценочная миссия по восстановлению Донбасса приедет в Украину до конца сентября По информации Минфина, помимо этих условий Всемирный банк выразил надежду, что в Украине будет проведена существенная реструктуризация газового сектора, произойдут позитивные изменения в банковском секторе и рекапитализация банков, а также обратил внимание на реализацию программы социальной защиты уязвимых слоев населения.

В свою очередь, Шлапак заверил, что Украина сделает все возможное для выполнения этих пунктов: «Мы постараемся сделать все, чтобы как можно быстрее выполнить наши обязательства по принятию законодательных актов для получения средств».