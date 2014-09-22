Банкиры не исключают осеннего повышения ставок по депозитам

Текущей осенью стоит ожидать роста процентных ставок по гривневым и валютным депозитам, поскольку украинцы все еще не торопятся размещать свои средства в финансовых учреждениях, считает эксперт UniCredit Bank.

Читайте такжеГлава НБУ утверждает, что украинцы с начала года забрали из банков 101 млрд гривень«На сегодняшний день на депозитном рынке очень неспокойно. Из-за затянувшейся нестабильной ситуации в стране клиенты не слишком торопятся размещать свои накопленные средства в банках. Поэтому банки будут стараться привлечь клиентов высокими ставками», - говорится в переданном УНИАН комментарии начальника управления разработки продуктов UniCredit Bank Ольги Шостак.

Читайте такжеКредитные союзы стали выдавать меньше кредитовПо мнению эксперта, в некоторых банках ставки могут быть довольно высокими. «С учетом того, что сейчас клиенты не могут забрать деньги из нескольких крупных банков, думаю, ставки могут быть очень высокими, чтобы заманить клиентов в банки, - объясняет Шостак. - Но, опять-таки, при выборе банка клиенту нужно обращать внимание не только на размер ставки, но и на репутацию и рейтинг банка, его финансовые показатели. Лучше выбрать среднюю рыночную ставку в надежном банке, чем впоследствии добиваться возврата денег, размещенных под высокий процент».

Читайте такжеКто обвалил гривню Как сообщал УНИАН, общий объем депозитов в украинских банках в августе 2014 года в национальной валюте вырос на 0,7% и составил 380,7 млрд грн, в иностранной валюте - снизился на 3,3% и составил 22 млрд долл.

С начала года, за январь-август, общий объем депозитов в украинских банках снизился на 9,9% в гривне и на 28,6% в иностранной валюте.

Средние ставки по депозитам в августе по сравнению с июлем снизилась в национальной валюте до 10,66% с 11,68%, в иностранной валюте – до 6,18% с 6,51%.