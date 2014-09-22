ЕС пока не собирается говорить о "Южном потоке" на газовой встрече в Берлине
Если вопрос "Южного потока" будет поставлен российской стороной, возможно его обсуждение, но главный вопрос - найти решение газовой дискуссии между Украиной и Россией.
Европейская комиссия на трехсторонней газовой встрече в пятницу в Берлине намерена решать спорные газовые вопросы между Украиной и Россией. Вопрос "Южного потока" на повестке дня не стоит.
Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер.
"В пятницу у нас будет трехсторонняя газовая встреча между Россией, Украиной и нами, Европейским Союзом, в качестве модератора. В случае, если вопрос "Южного потока" будет поставлен российской стороной, мы можем его обсуждать, но главный вопрос - найти решение текущей газовой дискуссии между Украиной и Россией", - сказала она.
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Как известно, трехсторонняя встреча по решению газовых вопросов состоится в пятницу в Берлине.