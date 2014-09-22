Нацбанк отменил 100%-ную продажу валюты

Национальный банк Украины сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, установленные с 21 августа, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на постановление НБУ от 22 сентября №591.

«Этим постановлением предусмотрено уменьшение размера обязательной продажи поступлений в иностранной валюте со 100% до 75%. Либерализация этой нормы направлена прежде всего на создание условий для активизации внешнеэкономической деятельности и обеспечения субъектов хозяйствования валютными активами для покрытия их текущих обязательств в иностранной валюте», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГлава НБУ утверждает, что украинцы с начала года забрали из банков 101 млрд гривень

Также сообщается, что этим постановлением регулятор вводит дополнительные антикризисные меры в отношении некоторых валютных операций, включая импорт без ввоза товара на территорию Украины, перечисление резидентами за пределы Украины валютных средств для выкупа корпоративных прав у нерезидентов, осуществление операций на основании индивидуальных лицензий Нацбанка. Содержание мер не уточняется, текст постановления в открытых источниках пока отсутствует.

В сообщении подчеркивается, что установленные ограничения временные и будут отменены сразу после минимизации соответствующих негативных факторов на валютном рынке.

Постановление вступает в силу с 23 сентября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины с 21 августа на 3 месяца повысил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, действовавших до 20 августа, а также продлил на 3 месяца действовавшее ранее требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару США понизились до 14,6000/14,9000 грн/долл., преодолев очередной исторический минимум, установленный 27 августа на уровне 14,80 грн/долл.