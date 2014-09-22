НБУ ограничил продажу валюты украинцам 3 тысячами гривень в сутки

Национальный банк Украины снизил максимальную сумму продажи наличной иностранной валюты одному физическому лицу в один операционный (рабочий) день до эквивалента 3 тыс. грн, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на постановление НБУ от 22 сентября №591.

«Учитывая усиление напряжения на наличном сегменте валютного рынка, постановлением предусмотрено уменьшение максимальной суммы продажи наличной иностранной валюты одному лицу в один операционный (рабочий) день до суммы, не превышающей в эквиваленте 3000 грн», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНБУ за день предоставил банкам рефинансирование на 1,5 млрд гривень

С учетом текущего курса гривни к доллару на межбанковском валютном рынке, покупка валюты ограничивается суммой около 200 долл. США.

По информации НБУ, данное ограничение не распространяется на покупку физлицами-резидентами наличной валюты для погашения обязательств по валютным кредитам в банках.

Постановление вступает в силу с 23 сентября.

Напомним, желающие купить доллары в последнее время сталкиваются с их дефицитом. Гривня падает уже длительное время. В пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины гривня снизилась до 14,90 за доллар, преодолев таким образом очередной исторический минимум. Сегодня гривня выросла на 10 копеек, и ее курс составляет 14,80 за доллар, несмотря на обещания главы Нацбанка Валерии Гонтаревой укрепить национальную валюту до 12,90 за доллар.

Читайте такжесократил норму обязательной продажи поступлений