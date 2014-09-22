Гривня к закрытию межбанка укрепилась на 10 копеек

В понедельник, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 14,6000/14,8000 против 14,1500/14,9000 на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 18,7475/19,0080 против 18,1835/19,1515 на 12:00.

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По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3753/0,3834 против 0,3661/0,3859 на 12:00.