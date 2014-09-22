Фонд гарантирования хочет взыскать через суд более 33 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц имеет в судебном и исполнительном производстве иски на 33,4 млрд грн, сообщил директор-распорядитель фонда Василий Пасичник на пресс-конференции в Киеве.

"По состоянию на сегодня нами предъявлены иски на общую сумму 20,4 млрд грн. Если нам удастся эти иски выиграть и пройти процедуру взыскания, то это существенный ресурс. В исполнительном производстве находится более 7 тыс. производств на общую сумму более 13 млрд грн", - сказал он.

Пасичник отметил, что он прилагает все возможные усилия, чтобы максимально мобилизовать все ресурсы, которые возможно.

Как сообщал УНИАН, средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц на сегодняшний день составляют 6,5 млрд грн благодаря полученному кредиту от Национального банка Украины и финансированию правительства.

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Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.