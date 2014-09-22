Нацбанк отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа

Национальный банк Украины отменил установленное со 2 сентября требование по обязательной конвертации в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физических лиц без открытия счета, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на постановление НБУ от 22 сентября №591.

По оценкам НБУ, такие меры позволят увеличить поступления иностранной валюты в Украину по текущим неторговым операциям.

Постановление вступает в силу с 23 сентября.

Напомним, со 2 сентября в рамках антикризисных мер НБУ на валютном рынке выдача наличности в пределах Украины по электронным платежным средствам, а также по валютным переводам из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета выплачивается получателю только в гривнях.

Регулятор называл основной причиной обязательной конвертации зарубежных переводов борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку открытие счета в банке с полной идентификацией клиента позволяет избежать конвертации.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 23 сентября сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, а также ввел дополнительные антикризисные меры в отношении некоторых валютных операций, включая импорт без ввоза товара на территорию Украины, перечисление резидентами за пределы Украины валютных средств для выкупа корпоративных прав у нерезидентов, осуществление операций на основании индивидуальных лицензий Нацбанка.

В пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару США понизились до 14,6000/14,9000 грн/долл. и, таким образом, преодолели очередной исторический минимум, установленный 27 августа на уровне 14,80 грн/долл.