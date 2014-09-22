Путин хочет, чтобы российские банки продолжили работать в Украине

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы российские банки продолжали работу в Украине, несмотря на убытки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

По словам Путина, российские банки занимают в финансовом секторе Украины более 30%, и приостановка работы будет "серьезным ударом по украинской экономике". Президент также заверил, что якобы Россия в этом не заинтересована.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы у нее был надежный, стабильный партнер. «Поэтому, несмотря не все трудности, надо продолжать работу. Тем более что, насколько я себе представляю, отношения с Центральным банком Украины у нас вполне партнерские», - добавил Путин.

В свою очередь, Костин сообщил, что убытки ВТБ в Украине из-за ситуации в стране составили 26 млрд руб. (около 720 млн долл.) с начала года и могут удвоиться до конца года.

Читайте такжеВ России признали, что санкции надолго остановят рост экономики страны

«Проблемы, связанные, во-первых, с резким ухудшением экономической ситуации в Украине, негативными темпами роста, быстрой девальвацией национальной валюты — гривни. И в целом политическая ситуация, война в Украине привела к резкому снижению платежной дисциплины. Мы сегодня получаем возврат лишь половины того, что мы выдали в кредитной работе. И наши убытки с начала года уже составили примерно 26 миллиардов. Я думаю, что они удвоятся до конца года», - сказал Костин.

При этом он добавил, что ВТБ продолжит работу в Украине, "невзирая на то, что, конечно, условия работы там достаточно тяжелые".

Как сообщал УНИАН, в середине июля Национальный банк Украины подтвердил выполнение «ВТБ Банком» законодательства Украины по вопросам предупреждения легализации и отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.

В конце июля Европейский Союз применил санкции к пяти крупнейшим банкам России – «Сбербанку», ВТБ, «Газпромбанку», «Внешэкономбанку» и «Россельхозбанку».

В августе Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «Банка ВТБ» на уровне «ВВВ-/А-3» с «негативным» прогнозом, а также подтвердила рейтинги ключевых дочерних структур банка.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».