Со следующего года банкам могут увеличить взносы в Фонд гарантирования

Национальный банк Украины считает целесообразным повышение процента отчислений банков в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Александр Писарук на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на сегодняшний день этот процент очень мал и должен быть увеличен.

«Мы приняли решение не заставлять банки выплачивать специальный сбор, потому что 2014 год – это очень тяжелый год для всех. Начиная со следующего года, мы рассмотрим повышение взносов в фонд», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц на сегодняшний день составляют 6,5 млрд грн благодаря полученному кредиту от Национального банка Украины и финансированию правительства.

Кабинет министров подписал распоряжение о выделении фонду 10,1 млрд грн.