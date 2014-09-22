Девяти из крупнейших украинских банков нужна докапитализация на 56 млрд гривень

Стресс-тестирование 15 наибольших банков Украины выявило необходимость докапитализации 9 из них на общую сумму 56 млрд грн.

Об этом сообщается на странице Национального банка в социальной сети Facebook.

Тем не менее, регулятор отмечает, что это не означает, что эти девять банков являются проблемными или неплатежеспособными и им срочно необходима вся эта сумма.

"Мы постоянно мониторим финансовое состояние банковской системы, держим под контролем. Результаты диагностики никак не влияют на признание банков проблемными ", - цитирует пресс-служба директора генерального департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу.

Согласно сообщению, при проведении стресс-тестирования ситуация была смоделирована на 3 года, и дефицит капитала оценивался на весь этот период.

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Алла Шульга также отметила, что до конца сентября все девять банков обязаны представить Национальному банку программу капитализации для составления прогноза того, как быстро они смогут это сделать. По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с руководителями и владельцами банков. Часть финучреждений сможет докапитализироваться уже до конца этого года.

Как сообщал УНИАН, 35 украинских банков завершат стресс-тестирование до 30 сентября, и после обработки отчетов о результатах этого тестирования Национальный банк Украины определит необходимые объемы докапитализации банков.

По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, предварительные результаты стресс-тестирования не стали неожиданностью и позволяют утверждать, что предусмотренный программой с Международным валютным фондом объём докапитализации банковской системы будет достаточным.