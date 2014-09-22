Рубль из-за санкций Запада против России продолжает дешеветь

Рубль подешевел в понедельник за счет локального спроса на валюту, а также на фоне повсеместного выхода из рискованных и сырьевых активов из-за опасений замедления экономического роста в Китае, сообщает Reuters.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) на 18.00 мск оценивалась в 43,53 рубля, подорожав по сравнению с биржевым закрытием пятницы на 21 копейку.

Ранее было достигнуто значение 43,70 - что менее чем в одном проценте от абсолютного максимума корзины, установленного в прошлый вторник на фоне новых санкций Запада против России и отсутствия явных намерений Центробанка ужесточать политику по итогам последнего заседания совета директоров ЦБ.

"Есть спрос на валюту, резкий, порой даже экстраординарный. С одной стороны, он может быть вызван девальвационными ожиданиями на фоне геополитической ситуации и проблем в экономике, с другой стороны - потребностью в валюте для погашения внешних займов. Эти "биды", физический спрос, сейчас преобладают над экспортными продажами", - сказал Петр Неймышев из банка "Открытие".

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Котировки рубля к доллару США на торгах Московской биржи к 18.00 мск находились на уровне 38,59 рубля, американская валюта выросла на 17 копеек к пятничному закрытию.

Евро торговался вблизи отметки 49,55, дорожая на 9 копеек.

"Пока остаемся на текущих уровнях, если пробьем область 38,80-38,90 рубля за доллар, то можем сходить в 39,20-39,50 с последующей коррекцией. В октябре же может быть поспокойнее, поскольку резко снижается объем внешних выплат", - предположил Неймышев.

В сентябре объем брутто-выплат по внешними займам вместе с процентами составляет более $22 миллиардов, по данным ЦБ, в декабре же превысит $34,5 миллиарда, тогда как в октябре и ноябре эти значения составят $9,7 миллиарда и $10,4 миллиарда соответственно.

При этом ЕС и США уже закрыли крупнейшим российским госбанкам доступ на рынки среднесрочного и долгосрочного капитала, ввели ограничения против ряда нефтяных, в том числе Роснефти, и оборонных компаний.

Одновременно иссяк источник валюты от ЦБ - регулятор в августе отказался от интервенций внутри плавающего коридора бивалютной корзины, расширив его до 35,40-44,40, и теперь продает валюту только на верхней границе, хотя и в неограниченных объемах.