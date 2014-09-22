Нацбанк ограничил валютные расчеты в импортных операциях

Национальный банк Украины с 23 сентября запретил проведение расчетов в иностранной валюте по импортным операциям без ввоза товара на территорию Украины.

Об этом говорится в постановлении регулятора от 22 сентября №591, текстом которого располагает УНИАН.

Помимо этого, НБУ запретил валютные платежи по импортным договорам, по которым продукция была ввезена на территорию Украины и прошла таможенное оформление на основании ввозной декларации, если дата оформления этой декларации превышает 180 дней.

Также запрещен возврат за рубеж средств иностранных инвесторов, полученных от продажи ценных бумаг украинских эмитентов за пределами фондовых бирж, кроме государственных облигаций Украины.

Запрещен возврат за границу средств иностранных инвесторов, полученных от продажи корпоративных прав юридических лиц, не оформленных акциями, и возврат за границу дивидендов иностранных инвесторов, кроме дивидендов по ценным бумагам, обращающимся на фондовых биржах.

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Помимо этого, регулятор запретил проведение валютных операций на основании своих индивидуальных лицензий, кроме размещения валютных ценностей на счетах за пределами Украины юридическими лицами.

Постановление вступает в силу с 23 сентября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, ограничил продажу валюты физлицу эквивалентом 3 тыс. грн в сутки и отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару США понизились до 14,60/14,90 грн/долл. и таким образом преодолели очередной исторический минимум, установленный 27 августа на уровне 14,80 грн/долл.