СМИ: Порошенко и Яценюк вызвали на совещание в НБУ глав крупнейших банков
21:05, 22 сентября 2014Финансы
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Во вторник, 23 сентября, в Национальном банке Украины (НБУ) состоится совещание президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка с руководителями 15-ти крупнейших украинских банков.
REUTERS
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в банкирских кругах. По информации источника, на совещании, которое начнется в 12.00, речь пойдет о дополнительных мерах, необходимых для восстановления кредитования экономики в нынешних условиях, и о ситуации на валютном рынке.
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Как уточнили в НБУ, темой завтрашнего обсуждения будет ситуация на денежно-кредитном и валютном рынке. На совещание приглашены также крупнейшие экспортеры и импортеры.
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