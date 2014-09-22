СМИ: Порошенко и Яценюк вызвали на совещание в НБУ глав крупнейших банков

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в банкирских кругах. По информации источника, на совещании, которое начнется в 12.00, речь пойдет о дополнительных мерах, необходимых для восстановления кредитования экономики в нынешних условиях, и о ситуации на валютном рынке.

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Как уточнили в НБУ, темой завтрашнего обсуждения будет ситуация на денежно-кредитном и валютном рынке. На совещание приглашены также крупнейшие экспортеры и импортеры.