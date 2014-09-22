Доля отечественных товаров в продаже выросла почти до 60%

Доля продажи потребительских товаров, произведенных на территории Украины, в структуре розничного товарооборота торговой сети в январе-июне 2014 года году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,2 п.п. - до 59,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, в I полугодии текущего года объем продаж потребительских товаров через торговую сеть предприятий (юридических лиц) составил 196,4 млрд грн. В общем объеме розничного товарооборота торговой сети предприятий доля непродовольственных товаров за указанный период снизилась на 1,6 п.п. - до 58,6%.

Наибольшее снижение доли произведенных в Украине товаров в общем объеме розничного товарооборота (в % к соответствующей товарной группе) по продовольственным потребительским товарам зафиксировано по пищевой рыбе и рыбопродуктам - на 3,5 п.п., до 60,2%, по консервам и готовым рыбным продуктам - на 2,4 п.п., до 70%, и по кофе – на 1,6 п.п., до 44,3%. Наибольший рост в этой группе товаров произошел по свежим овощам – на 6,3 п.п., до 83,9%, по картошке – на 2,9 п.п., до 90,9%, по свежему и замороженному мясу и птице – на 1,9 п.п., до 97,7%, по сычужным, плавленым и кисломолочным сырам - на 1,9 п.п., до 85,7%, а также по крупам - на 1,6 п.п., до 91,4%.

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По непродовольственным потребительским товарам за указанный период наибольшее снижение доли украинских производителей в розничном товарообороте зафиксировано по ювелирным изделиям и часам - на 24,7 п.п., до 46,9%, по мебели - на 7,3 п.п., до 44,8%, по телекоммуникационному оборудованию – на 4,8 п.п., до 0,4%, и по стройматериалам и железным изделиям - на 4,3 п.п., до 55,2%. Наибольший рост в этой группе товаров произошел по бытовым неэлектрическим товарам - на 3,7 п.п., до 32,4%, по автомобилям и автотоварам – на 1,3 п.п., до 11,9%, а также по обуви – на 0,6 п.п., до 2,9%.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в I полугодии 2014 года по сравнению с январем-июнем 2013 года (в сопоставимых ценах) вырос на 0,8% и составил 417,572 млрд грн.

Розничный товарооборот в Украине в 2013 году по сравнению с 2012 годом (в сопоставимых ценах) вырос на 9,5% и составил 884,203 млрд грн.

Доля продажи потребительских товаров, произведенных на территории Украины, в структуре розничного товарооборота торговой сети в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 1,7 п.п. - до 57,2%.