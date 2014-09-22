ЕС назвал Украине условия для получения миллиарда евро

Представительство Европейского союза в Украине подчеркивает, что следующие транши макрофинансовой помощи поступят в Украину лишь в случае успешного выполнения Киевом ряда критериев.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение представительства ЕС.

Это правило будет действовать несмотря на то, что формальное решение о выделении такой помощи Киеву уже принято Брюсселем.

"Помощь от ЕС основывается на ряде условий, которые украинское правительство должно выполнить, чтобы получить деньги", - подчеркивают в представительстве.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что Евросоюз изучает возможность перечисления последующих траншей без выполнения условий. Аргумент в пользу этого – Россия ведет войну на украинской территории, в связи с чем правительству сложно достичь показателей финансовой стабильности.

Однако 22 сентября в представительстве подчеркнули в разговоре с ЕвроПравдой, что пока не рассматривают такой возможности.

Читайте такжеУкраина просит у ЕС дополнительные 2 млрд евро помощи

Список требований ЕС, которые разблокируют линию макрофинансовой помощи объемом в 1 млрд евро, состоит из таких пунктов:

- Публикация планов действий в сфере государственных закупок

- Выполнение Бюджетного кодекса в части прозрачности бюджетного процесса (публикация проекта государственного бюджета и ежемесячных данных о ходе его выполнения)

- Имплементация антикоррупционного законодательства относительно декларирования имущества; законодательные предложения о независимом антикоррупционном органе

- Своевременное возмещение НДС в денежном виде (без механизма векселей)

- Повышение уровня прозрачности деятельности НАК "Нафтогаз Украины" путем введения ежегодной отчетности в соответствии со стандартами IFRS.