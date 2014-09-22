ЕС назвал Украине условия для получения миллиарда евро
Это правило будет действовать несмотря на то, что формальное решение о выделении помощи Киеву уже принято Брюсселем.
Представительство Европейского союза в Украине подчеркивает, что следующие транши макрофинансовой помощи поступят в Украину лишь в случае успешного выполнения Киевом ряда критериев.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение представительства ЕС.
Это правило будет действовать несмотря на то, что формальное решение о выделении такой помощи Киеву уже принято Брюсселем.
"Помощь от ЕС основывается на ряде условий, которые украинское правительство должно выполнить, чтобы получить деньги", - подчеркивают в представительстве.
Ранее "Европейская правда" сообщала, что Евросоюз изучает возможность перечисления последующих траншей без выполнения условий. Аргумент в пользу этого – Россия ведет войну на украинской территории, в связи с чем правительству сложно достичь показателей финансовой стабильности.
Однако 22 сентября в представительстве подчеркнули в разговоре с ЕвроПравдой, что пока не рассматривают такой возможности.
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Список требований ЕС, которые разблокируют линию макрофинансовой помощи объемом в 1 млрд евро, состоит из таких пунктов:
- Публикация планов действий в сфере государственных закупок
- Выполнение Бюджетного кодекса в части прозрачности бюджетного процесса (публикация проекта государственного бюджета и ежемесячных данных о ходе его выполнения)
- Имплементация антикоррупционного законодательства относительно декларирования имущества; законодательные предложения о независимом антикоррупционном органе
- Своевременное возмещение НДС в денежном виде (без механизма векселей)
- Повышение уровня прозрачности деятельности НАК "Нафтогаз Украины" путем введения ежегодной отчетности в соответствии со стандартами IFRS.