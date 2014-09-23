Украина просит МВФ изменить программу финансовой помощи с учетом ситуации на Донбассе

Об этом сообщил в понедельник глава МИД страны Павел Климкин на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, передает ИТАР-ТАСС.

"Переговоры идут. Программа помощи МВФ сама по себе очень хороша и важна для полной стабилизации всей украинской экономики. Но также стоит иметь в виду, что развитие событий вокруг Донецка и Луганска не принималось во внимание в тот момент, когда шел процесс выработки, переговоров и утверждения программы. Так что нам нужно изменение программы с тем расчетом, чтобы учитывать потребности украинской экономики", - сказал он.

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В апреле совет директоров МВФ одобрил двухлетнюю программу stand-by для Украины в объеме $17 млрд. Первый транш кредитной программы в размере $3,2 млрд Киев получил в начале мая, а второй транш в размере $1,39 млрд - в начале сентября.