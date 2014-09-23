Центробанк ЕС с сегодняшнего дня вводит в оборот новую банкноту достоинством €10

Европейский центральный банк вводит новую банкноту достоинством €10, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что новая купюра более устойчива к износу. Кроме того, ее будет сложнее подделать: по бокам с обеих сторон банкноты можно почувствовать рельефные линии - новый уровень защиты.

Также на банкноте появилось изображение героини древнегреческой мифологии Европы и обновилась подпись президента ЕЦБ. Надпись «евро» теперь сделана не только латинским и греческим шрифтами, но и кириллицей.

Купюра введена в обращение с 23 сентября - ее уже можно получить в банкоматах и в качестве сдачи на территории еврозоны.