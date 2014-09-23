Экс-министр финансов РФ: Россия не сможет развиваться в изоляции от Запада

Окно возможностей для реформ и восстановления экономического роста в России захлопнулось под напором санкций Запада, и стране грозит несколько лет стагнации на грани рецессии в отсутствие политической воли к переменам, сказал на Саммите Рейтер экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Он уверен, что период роста мировых цен на нефть, на который пришелся экономический бум первых 15 лет Владимира Путина у власти, остался в прошлом и не вернется в ближайшие 20-30 лет. К тому же, предстоящую пятилетку России придется провести под санкциями, что лишь усугубит ситуацию, поскольку лишит российскую экономику основ ее роста - западных технологий и капитала, сообщает Reuters.

"Есть предположения, что мы сами произведем, сами профинансируем. Эти возможности существенно уменьшены. Я бы сказал, что мы с "Тойоты" и БМВ российской сборки пересели на "Ладу Калину". Точнее, пересядем. Этот процесс еще не завершился - но в случае, если эти санкции, этот процесс продлится ну года четыре - пять", - сказал он.

"Я считаю, что два-три года - это самый минимальный срок. Но я предполагаю, что развитие событий может быть и другим, и санкции могут и продлиться".

Друг Путина Кудрин признал, что в последнее время выпал из узкого круга людей, влияющих на принятие решений в России. Экономическую политику он назвал "хаотичной" и предрек повышение налогов и отказ от части социальных обязательств в ответ на кризис.

"Элиты озадачены чрезвычайно. Неясен дальнейший вектор... Общее место среди всех предпринимателей сегодня - непонятная политика, хаотические действия. Конечно, санкции вносят существенные изменения", - сказал Кудрин.

"Значительная часть элиты поддерживает действия Путина в Украине, но не понимает, как это скажется на общеэкономической, институциональной основе общества, и политической системе. Они не понимают, что будет происходить с точки зрения развития нашего общества и российской экономики в ближайшие годы, и какая модель в экономике и политической системе установится", - добавил он.

На санкции Запада за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины Кремль ответил запретом на импорт части западного продовольствия, программой импортозамещения и заявлением о развороте торговли на восток.

Кудрин предлагает готовиться к затяжному противостоянию, но полагает, что выбора в пользу изоляции еще можно избежать.

"Я думаю, что нет какого-то решения, что мы будем создавать какую-то замкнутую или изолированную страну. Этого нет, я уверен. Никакой мобилизационной экономики никто сейчас не планирует. Но череда событий вынуждает пока проводить в определенных сферах такой промежуточный вариант изоляции или дистанцирования", - сказал он.

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На полноценную смену модели развития и переориентацию внешней торговли потребуется "лет двадцать", предупредил Кудрин, добавив, что в ближайшие десятилетия Россия не сможет развиваться без западных технологий и международной кооперации. Первой пострадает ключевая отрасль российской экономики - нефтедобывающая.

"Даже с участием иностранных компаний сохранение добычи на нынешнем уровне являлось бы очень трудной задачей. С учетом ограничений мы будем иметь спад добычи нефти и газа в ближайшие 3-4 года. Дальше это будет зависеть от разрешения политических кризисов", - отметил он.

Санкции, снижение мировых цен и налоговые льготы при разработке новых месторождений приведут к тому, что в ближайшие 3-4 года доходы от нефти и газа сократятся на 1,5-2,0% ВВП, сказал Кудрин.

По его оценке, санкции Запада будут стоить России по 1,0% ВВП в текущем и следующем годах, а потом эффект начнет ослабевать. Он поставил под сомнение утвержденный вместе с бюджетом прогноз роста российской экономики в 2015-2017 годах на 1,2%, 2,3% и 3,0% соответственно.

"Это все, на мой взгляд, без проведения реформ - достаточно сомнительные показатели... Будет стагнация, как сейчас. Рецессия может быть. Мы будем все время на уровне рецессии балансировать", - сказал Кудрин и назвал заложенный в бюджет прогноз цены на нефть в $100 за баррель на три года "завышенным и достаточно оптимистичным".

"Я уверен абсолютно, что мировые цены на нефть прошли свой исторический пик в ближайшие 20 или 30 лет, может быть, больше... Может быть, и не будет быстрого падения, но это будет понижательный тренд", - заявил экс-министр.

Диверсификацию экономики и импортозамещение упростит обесценивание рубля - по оценке Кудрина, оно будет вдвое выше заявленных темпов в 1 рубль номинального курса в год. В то же время, размежевание с западными рынками повысит риски российской экономики и финансового сектора.

"Государство в условиях санкций будет поддерживать госбанки. Но когда над тобой уже нависает кредитор последней инстанции, это снижает ответственность банков в своей деятельности: вот, санкции, мы не виноваты, это все пришло извне. А дальше начинаются другие шаги: вся страна под санкциями, давайте вы прокредитуйте по меньшей ставке бизнес", - описал Кудрин риски ползучего изменения экономической модели.

"У нас недооценивают масштаб возможностей, который нам дал мировой рынок в последние годы. Кредиты даже нефинансовому сектору сегодня - $620 миллиардов. Это существенно. Это поднимало все отрасли экономики последние годы. Теперь представим, что их нет - это была бы другая экономика".

Заместить выпадающие доходы и кредит без непопулярных фискальных мер и расходования резервов будет непросто. "Резервный фонд, я предполагаю, будет тратиться уже в 2015 году", - сказал Кудрин.

Занимать за границей Россия сможет не раньше, чем через три года, и в значительно меньших масштабах. "Самое раннее - через три года, но скорее всего, с учетом инвестиционных рейтингов, ... это будет сначала другой масштаб по сравнению с тем, что было до этого", - полагает он.

По мнению Кудрина, с 2016 года правительству придется повысить налоги: "Мой прогноз такой: с учетом набранных обязательств, особенно в военной и социальной сферах, без повышения налогов не пройти при той динамике снижения доходов. Но наше правительство будет, скорее, выбирать в пользу повышения налогов, чем сокращения этих обязательств. Уже на следующем этапе, следующий бюджет, через год".