Нацбанк отвергает обвинения в непрозрачности валютных аукционов
10:27, 23 сентября 2014Финансы
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"Более прозрачного механизма просто нет. Нет своих или чужих банков, все наши – украинские банки", - говорят в Национальном банке.
Нацбанк возобновил валютные аукционы / Фото УНИАН
Национальный банк Украины не согласен с обвинениями, распространяемые СМИ, в непрозрачности проведения регулятором валютных аукционов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявила директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова.
«Механизм рыночный. Более прозрачного механизма просто нет. Нет своих или чужих банков, все наши – украинские банки», - сказала Щербакова.
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