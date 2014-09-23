Нацбанк отвергает обвинения в непрозрачности валютных аукционов

Национальный банк Украины не согласен с обвинениями, распространяемые СМИ, в непрозрачности проведения регулятором валютных аукционов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявила директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова.

«Механизм рыночный. Более прозрачного механизма просто нет. Нет своих или чужих банков, все наши – украинские банки», - сказала Щербакова.

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