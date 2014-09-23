Гривня на открытии межбанка упала до 14,95 за доллар
Украинская валюта продолжает сдавать позиции на межбанковском рынке.
Во вторник, 23 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 14,7000/14,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Котировки по евро-гривне ушли вверх до 18,9005/19,2260.
Цены на российскую валюту поднялись до 0,3800/0,3869.
Читайте такжеНБУ ограничил продажу валюты украинцам 3 тысячами гривень в сутки
Как сообщал УНИАН, желающие купить доллары в последнее время сталкиваются с их дефицитом. Гривня падает уже длительное время. В пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины гривня снизилась до 14,90 за доллар, преодолев таким образом очередной исторический минимум.
В понедельник, 22 сентября, к закрытию межбанка гривня выросла на 10 копеек, и ее курс составил 14,80 за доллар, несмотря на обещания главы Нацбанка Валерии Гонтаревой укрепить национальную валюту до 12,90 за доллар в ближайшее время.
Вчера Нацбанк, с целью укрепить гривню, сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, ограничил продажу валюты физлицу эквивалентом 3 тыс. грн в сутки и отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета. Также НБУ ограничил валютные расчеты в импортных операциях.
Сегодня в Национальном банке Украины (НБУ) состоится совещание президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка с руководителями 15-ти крупнейших украинских банков, а также с крупнейшими импортерами и экспортерами. Темой совещания будет ситуация на денежно-кредитном и валютном рынке.