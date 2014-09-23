Гривня на открытии межбанка упала до 14,95 за доллар

Во вторник, 23 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок до 14,7000/14,9500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх до 18,9005/19,2260.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,3800/0,3869.

Читайте такжеНБУ ограничил продажу валюты украинцам 3 тысячами гривень в сутки

Как сообщал УНИАН, желающие купить доллары в последнее время сталкиваются с их дефицитом. Гривня падает уже длительное время. В пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины гривня снизилась до 14,90 за доллар, преодолев таким образом очередной исторический минимум.

В понедельник, 22 сентября, к закрытию межбанка гривня выросла на 10 копеек, и ее курс составил 14,80 за доллар, несмотря на обещания главы Нацбанка Валерии Гонтаревой укрепить национальную валюту до 12,90 за доллар в ближайшее время.

Вчера Нацбанк, с целью укрепить гривню, сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, ограничил продажу валюты физлицу эквивалентом 3 тыс. грн в сутки и отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета. Также НБУ ограничил валютные расчеты в импортных операциях.

Сегодня в Национальном банке Украины (НБУ) состоится совещание президента Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка с руководителями 15-ти крупнейших украинских банков, а также с крупнейшими импортерами и экспортерами. Темой совещания будет ситуация на денежно-кредитном и валютном рынке.