В Нацбанке говорят, что пока не будут ограничивать выдачу депозитов украинцам

Национальный банк Украины оценивает отток депозитов в банковской системе в 30%, но пока не планирует вводить ограничения по выдаче депозитов гражданам, заявила директор департамента денежно-кредитной политики Елена Щербакова на пресс-конференции в НБУ.

«104 млрд грн – отток депозитов из банков с 21 января. Это составляет порядка 30% банковской системы», - сказала Щербакова и сообщила, что вопрос стабилизации ситуации на депозитном рынке обсуждается с банками постоянно.

В то же время Щербакова отметила, что пока регулятор не планирует ограничивать выдачу депозитов гражданам. «Мы не готовили пока предложения на этот счет. Идут сложные дискуссии. С одной стороны, это связано с населением. С другой - мы понимаем, что банковской системе сложно… Если что-то будет, это не будет делаться втайне, мы соберем вас и уведомим», - добавила она.

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