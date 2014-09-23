В НБУ началось закрытое заседание с участием Порошенко и Яценюка

Об этом сообщает ТСН.

Как ранее сообщалось, на встрече будут присутствовать руководители 15-ти крупнейших украинских банков.

Читайте такжеНацбанк ограничил валютные расчеты в импортных операциях"Я понимаю, что это будет откровенный разговор за закрытыми дверями. Наверное, надо сказать честно друг другу в глаза - что сейчас происходит, диагностировать нашу болезнь и думать, как из этого выходить", - прокомментировала директор гендепатраменту денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.

Напомним, Национальный банк ограничил продажу иностранной валюты украинцам до трех тысяч гривен, а гривна на межбанке приближается к отметке 15 за один доллар.