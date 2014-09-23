Нацбанк рассмотрит вопрос повышения учетной ставки на этой неделе

Национальный банк Украины рассмотрит на этой неделе повышение учетной ставки, заявила в ходе брифинга директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова.

"На этой неделе будет дискуссия относительно повышения учетной ставки", - сообщила Щербакова.

Читайте такжеНацбанк может понизить учетную ставку, чтобы стимулировать кредитование

Как сообщал УНИАН, вчера Нацбанк, с целью укрепить гривню, сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, ограничил продажу валюты физлицу эквивалентом 3 тыс. грн в сутки и отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета. Также НБУ ограничил валютные расчеты в импортных операциях.