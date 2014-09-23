«Пивденкомбанк» могут ликвидировать

Фонд гарантирования вкладов физических лиц рекомендовал Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный «Пивденкомбанк», в который 26 мая была введена временная администрация, сообщила пресс-служба фонда.

Фонд объясняет такое решение невозможностью выведения банка с рынка путем создания и продажи инвестору переходного банка с передачей части активов и пассивов.

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что выплаты средств вкладчикам возобновят не позднее 7 дней со дня отзыва банковской лицензии и начала процедуры ликвидации.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Пивденкомбанк» с 26 мая сроком на 3 месяца.

«Пивденкомбанк» работал на рынке Украины с 1990 года. Банк входил в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.

В начале июля основной собственник банка Руслан Циплаков, владеющий 49,7405% акций банка, вышел из состава его акционеров, при этом донецкая компания «Глобус плюс» увеличила долю в уставном капитале банка до 23,9967%.

По информации СМИ, владелец банка Циплаков является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича. В начале марта правоохранительные структуры провели в банке обыски. Корреспондентский счет банка был заблокирован, а наличные средства арестованы.