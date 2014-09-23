Шлапак уверен, что курс гривни к концу недели будет 13-13,5 за доллар

Ситуация в экономики Украины позволяет говорить о том, что причин для дестабилизации, и в частности дестабилизации курса национальной валюты – нет, заявил накануне заседания правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

«У нас был разговор в Национальном банке, высказались банкиры, экспортеры и мы обсудили перспективы валютной выручки. Какие общие выводы? Никаких оснований для дестабилизации курса гривни – нет. Как наши товарные потоки, так и потоки капитала говорят о том, что курс балансируется на уровне 13 грн. Все остальное – стремление или застраховать валютные риски, или заработать на валютных спекуляциях, – сказал министр. - Но такие попытки (заработать - УНИАН) будут жестко наказываться Нацбанком, а в некоторых случаях и правоохранительными органами».

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Шлапак также подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко уже поручил Нацбанку внимательно поработать с коммерческими банками, с экспортерами. «Они все понимают то, что сейчас пошел приход валюты, в частности от агроэкспортеров. Все это вместе с некоторыми административными мерами поможет стабилизировать ситуацию. В течение недели будут результаты, – сказал Шлапак. - Я уверен, что курс порядка 13-13,5 - это максимальный курс на котором мы можем спокойно держать ситуацию. И это то, что удовлетворяет и экспортеров, и банки».