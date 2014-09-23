Гривня на межбанке упала до 15 за доллар

Во вторник, 23 сентября, по состоянию на 14:28 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины понизились до 14,6000/15,0000, сообщает УкрДилинг.

Таким образом, гривня по отношению к доллару преодолела свой очередной исторический минимум.

Котировки гривни по отношению к евро к указанному времени понизились до 18,8310/19,3395.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,3785/0,3891.

Напомним, что сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,7000/14,9500, к 12:00 цены составили 14,8000/14,9700.

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Как сообщал УНИАН, желающие купить доллары в последнее время сталкиваются с их дефицитом. Гривня падает уже длительное время.

Вчера Нацбанк, с целью укрепить гривню, сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, ограничил продажу валюты физлицу эквивалентом 3 тыс. грн в сутки и отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета. Также НБУ ограничил валютные расчеты в импортных операциях.