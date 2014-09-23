Нацбанк для поддержки гривни продал на валютном аукционе $112 млн
Наивысший предложенный курс составил 14,25 грн/долл.
Национальный банк Украины в ходе валютного аукциона 23 сентября продал банкам 111,9 млн долл., удовлетворив 38 заявок.
Об этом сообщается на странице регулятора в сети Facebook.
«Национальный банк удовлетворил 38 заявок на общую сумму 111,9 млн долл.», - говорится в сообщении.
По данным регулятора, всего банками было подано 67 заявок на общую сумму 160,447 млн долл. Наивысший предложенный курс составил 14,25 грн/долл., с объемом заявок по этому курсу 1 млн долл. Курс отсекания был установлен на уровне 13,75 грн/долл.
Напомним, что аукцион проходил по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений.
По мнению регулятора, проведение таких валютных аукционов и активное участие центрального банка в работе межбанковского рынка должно способствовать улучшению ситуации в банковской системе и созданию стимулов для устойчивого укрепления курса национальной валюты.
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Во вторник, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины понизились до 14,8000/14,9700 грн/долл., преодолев очередной исторический минимум.
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