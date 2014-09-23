Украина в следующем году может попросить у МВФ больше денег

Министерство финансов Украины не исключает увеличения объема заимствований в 2015 году по сравнению с 2014 годом, в том числе, и за счет увеличения кредитных ассигнований по линии Международного валютного фонда, заявил перед заседанием правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

«На сегодня правительство спокойно справляется с обязательствами теми ресурсами, которые у нас есть. Нет смысла сейчас брать новые кредиты. Но на следующий год мы посмотрим, что будет с валютным балансом, и будем планировать 15 год, – сказал министр. – Возможно, будет увеличение (финансирования - УНИАН) программы (с МВФ - УНИАН), но лишние средства нам не нужны. Будем брать только то, что нужно», - сказал Шлапак.

Ранее министр отмечал, что Украина не намерена пересматривать программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

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Также, в МВФ прогнозировали, что в случае продолжения военных действий на востоке Украины, падение экономики Украины в 2015 году составит не менее 4,25% и незначительный рост экспорта не покроет финансовых разрывов, неизбежных из-за оттока капиталов и сокращения прямых иностранных инвестиций.

По данным аналитиков Фонда, дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл. В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании, спрогнозировали в МВФ.

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